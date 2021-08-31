Сеул, 31 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Южной Корее в июле 2021 года составил 112,1 пункт, что на 0,5% меньше по сравнению с июнем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, спад показателя зафиксировали в стране спустя один месяц роста. Тем не менее в годовом исчислении индекс промышленного производства, напротив, увеличился на 4,7%.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с замедлением темпов восстановления экономики из-за четвертой волны пандемии коронавируса.

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,4%. В частности, производство полупроводников выросло на 1,6%, однако производство автомобилей, напротив, сократилось на 3,9%, а телекоммуникационного оборудования — на 6,2%.

Розничные продажи сократились на 0,6%. На сокращение показателя повлиял спад продаж товаров длительного пользования, таких как одежда. Инвестиции в производственные мощности, напротив, увеличились на 3,3%, а инвестиции в строительство сократились на 1,9%.

Производство в сфере услуг также увеличилось на 0,2%.

Индекс промышленного производства — показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.