Владикавказ, 31 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошла автоавария, в которой погибли три человека, среди них несовершеннолетний. Инцидент случился вечером 30 августа в городе Владикавказе. Погибшие — 34-летняя женщина и восьмилетний ребенок, а также водитель мотоцикла, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мвд.рф ДТП

Столкновение «ВАЗ-2109» и байка произошло на перекрестке улиц Иристонская и Мичурина.

«Автомобиль заворачивал на улицу Мичурина, а мотоцикл ехал со стороны Китайской площади. В результате сильного удара погиб байкер и два пассажира «ВАЗ-2109» — 34-летняя женщина и 8-летний ребенок», — пишет портал «Основа».

По данному факту прокуратура организовала проверку, задача которой установить все обстоятельства произошедшего и принять меры реагирования.