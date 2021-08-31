Токио, 31 августа, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Прототип нового российского гражданского внедорожника, который создан на базе военного бронеавтомобиля «Стрела», оценили 31 августа читатели портала Yahoo News Japan.

Milindcom Бронеавтомобиль «Стрела»

В материале портала указывается, что вес нового российского автомобиля составляет 2,7 тонны, он оснащен турбодизельным двигателем объёмом 2,8 литра мощностью 149 л. с. Многие из читателей материала поделились своими позитивными впечатлениями от российской новинки.

www.instagram.com/p/CS3VO6oIUWE/

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!», — заявил один из читателей.

«Классный!!! Лично для меня это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объёмом не менее трёх литров», — отметил другой пользователь.

«Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», — предположил еще один читатель портала.

«Увидев фотографию, я подумал, что это Hummer», — добавил еще один пользователь.

При этом часть читателей высказали сомнения по поводу технических возможностей нового российского автомобиля.

Отметим, фотографии нового российского гражданского внедорожника опубликованы на странице сообщества kbm_roadster в социальной сети Instagram.