Саратов, 31 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Саратовской области в течение 21 дня действуют ограничения пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписан министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным.

JustinForce Посещение запрещено

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Ограниченния действуют с 30 августа и приняты в связи с установлением на территории Саратовской области высокого класса пожарной опасности, высыханием травянистой растительности.

На землях лесного фонда и на примыкающих территориях на период пожарной опасности запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ.

ИА REGNUM напоминает, до 1 сентября в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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