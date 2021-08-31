Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Байденом
Вашингтон, 31 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщила 31 августа пресс-служба украинского лидера.
Отмечается, что Зеленский и Байден встретятся в формате один на один и в расширенном составе делегаций, запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками и подписание документов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что самым важным в поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина на самом деле работают как настоящие стратегические партнеры и находятся «на одной стороне стола».
По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном далеко не такие безоблачные, как пытаются представить чиновники.
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