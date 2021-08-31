Вашингтон, 31 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, сообщила 31 августа пресс-служба украинского лидера.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединённые Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Зеленский и Байден встретятся в формате один на один и в расширенном составе делегаций, запланирован ряд мероприятий с американскими чиновниками и подписание документов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ранее американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что самым важным в поездке президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет попытка зафиксировать, что США и Украина на самом деле работают как настоящие стратегические партнеры и находятся «на одной стороне стола».

По его словам, отношения между Киевом и Вашингтоном далеко не такие безоблачные, как пытаются представить чиновники.

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