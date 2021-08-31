Цхинвал, 31 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Дистанционное образование не может быть основным типом обучения в школах и в Южной Осетии постараются не прибегать к данной мере. Об этом, как передаёт агентство «Рес», сообщила 30 августа в ходе пресс-конференции заместитель министра образования и науки республики Элиса Гаглоева.

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«Работать дистанционно очень сложно, особенно в начальной школе. У многих детей для выхода в интернет доступны только телефоны, которые не рекомендованы для дистанционного обучения, — отметила замминистра. — Когда перешли на дистанционное обучение, наблюдалось большое отставание в школьной программе».

Гаглоева сообщила, что в случае небольших вспышек заболеваемости в школах их не будут переводить целиком на удалённое обучение, только отдельные классы. Вакцинация от COVID-19 для учителей остаётся добровольной.

Стоит отметить, что в Южной Осетии, согласно официальным данным, к концу прошлого учебного года было 6830 учеников школ. В сентябре в школах ждут ещё 657 первоклассников.