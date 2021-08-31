Красноярск, 31 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку по информации о размещении в интернете откровенных фотографий школьницы из Красноярска.

Krasproc.ru Прокуратура Красноярского края

Как сообщили ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе краевого надзорного ведомства, в рамках проверки будет дана оценка законности размещения фотографий в интернете, в том числе по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 30 августа в Telegram-каналах распространилась информации о 13-летней красноярской школьнице, фотографии которой якобы публикуются на сайтах для взрослых. Сообщалось, что откровенные фото девочки, якобы предоставляемые её матерью, продаются на зарубежных платформах.

В этот же день в Следственном комитете РФ сообщили о проверке полноты ранее проведённого расследования по уголовному делу о размещении в интернете фото с участием несовершеннолетней девочки из Красноярка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и экспертизах по указанному факту. Также будут проверены действия (бездействие) должностных лиц контролирующих органов.

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