Варшава, , 08:39 — REGNUM Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек и министр обороны этой республики Мариуш Блащак 30 августа провели встречу с бывшим депутатом парламента Афганистана Рахимой Ями. Последняя является одной из эвакуированных из Кабула во время недавней эвакуационной миссии польских военных в Афганистане. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время мероприятия Рахима Ями поблагодарила Польшу за эвакуацию афганских граждан из Кабула.

«Вы спасли много человеческих жизней. Спасибо Войску Польскому, солдатам, если бы не ваша помощь и самоотверженность, меня не было бы здесь, с вами», — сказала она.

В свою очередь, спикер Сейма Эльжбета Витек заявила, что «афганцев нельзя оставить на произвол судьбы, поскольку последние 20 лет тяжелой работы были бы напрасными». А министр обороны Мариуш Блащак поблагодарил в лице Рахимы Ями «всех афганцев, которые сотрудничали с польскими дипломатами и бизнесменами на протяжении последних 20 лет», и подчеркнул, что нынешняя ситуация в Афганистане — это вызов для всего мира.