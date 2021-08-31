Варшава, 31 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек и министр обороны этой республики Мариуш Блащак 30 августа провели встречу с бывшим депутатом парламента Афганистана Рахимой Ями. Последняя является одной из эвакуированных из Кабула во время недавней эвакуационной миссии польских военных в Афганистане. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Во время мероприятия Рахима Ями поблагодарила Польшу за эвакуацию афганских граждан из Кабула.

«Вы спасли много человеческих жизней. Спасибо Войску Польскому, солдатам, если бы не ваша помощь и самоотверженность, меня не было бы здесь, с вами», — сказала она.

В свою очередь, спикер Сейма Эльжбета Витек заявила, что «афганцев нельзя оставить на произвол судьбы, поскольку последние 20 лет тяжелой работы были бы напрасными». А министр обороны Мариуш Блащак поблагодарил в лице Рахимы Ями «всех афганцев, которые сотрудничали с польскими дипломатами и бизнесменами на протяжении последних 20 лет», и подчеркнул, что нынешняя ситуация в Афганистане — это вызов для всего мира.