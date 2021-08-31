Биробиджан, 31 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Еврейской автономии оценили степень урона от паводка в 622 жилых домах. Для получения компенсаций подготовлены более 400 пакетов документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в пресс-службе правительства региона.

ГУ МЧС по Хабаровскому краю Паводок

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После обследования жилья люди получат 50 и 100 тыс. рублей за полную или частичную утрату имущества. Подтопленцы также получают выплаты по 10 тыс. рублей из бюджета автономии. Компенсации перечислены 226 жителям ЕАО, проживающим в 113 домаах. Выплаты ожидают ещё 52 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЕАО Ростислав Гольдштейн обещал, что выплаты будут осуществлены до сентября.