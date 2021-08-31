Катав-Ивановск, Челябинская область, 31 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинской области прокуратура выявила нарушения в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор

Учреждение находится в Катав-Ивановском районе. В ходе проверки выяснилось, что питание воспитанников идёт не в соответствии с утверждённым меню, а на ряде продуктов питания нет маркировки. Также оказалось, что в учреждении не соблюдают условия хранения продуктов питания.

Местная прокуратура уже приняла соответствующие меры. Руководителю учреждения внесли представление об устранении нарушений, оно уже рассмотрено и удовлетворено.