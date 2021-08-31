Чита, 31 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В забайкальских лесах по итогам 140 рейдовых мероприятий, проведённых за последнюю неделю (23−29 августа 2021 года) выявили 11 фактов несанкционированной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил более 217 кубометров. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Лесоруб

Большинство незаконных рубок совершены на территории Читинского района. Все материалы переданы в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край по итогам 2020 года вошёл в число трех регионов РФ с самым большим падением объемов нелегально заготовленной древесины, которые снизились почти на 60%.

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