Киев, 31 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Украине невыгодно разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, поскольку Москва является пятым по объему торговым партнером Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Россия

«Потому что Россия пятый по объемам наш торговый партнер, и мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: «Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?» — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

В качестве примера политик привел Иран и Ирак, которые воевали более 80 лет, но не разорвали дипломатические отношения. Вместе с тем Киев движется в сторону «уменьшения зависимости от России», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны до 2025 года, направленную на противодействие угрозам со стороны РФ и углубление сотрудничества с Евросоюзом.

Согласно документу, существенный уровень торговых отношений с Россией несёт в себе угрозу экономической безопасности Украины.

Читайте также: Киев считает угрозой торговлю Украины с Россией