Москва, 31 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Москве на главной выставке страны ВДНХ ко Дню знаний подготовили специальную программу. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 5 сентября, сообщается на портале мэра столицы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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Познавательные программы для школьников проведут проведут центр «Космонавтика и авиация», центр славянской письменности «Слово», «Союзмультпарк», «Городская ферма» и «Москвариум».

Для учащиихся московских школ пройдут мастер-классы, экскурсии, квесты и научные шоу. 1 сентября вход в некоторые павильоны ВДНХ и будет бесплатным с соблюдением санитарных мер.

Каки сообщало ИА REGNUM, на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась смотровая площадка.

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