Токио, , 08:25 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в преддверии выборов председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) намерен сменить её генерального секретаря Тосихиро Никаи. Об этом 31 августа сообщает телеканал NHK.

Тосихиро Никай и Синдзо Абэ Kantei.go.jp

Никаи, ставший генсеком в 2016 году при премьер-министре Синдзо Абэ, является рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту. Наряду с партийными обязанностями, Никаи также отвечал за развитие отношений с Китаем.

Напомним, что Суга, до этого являвшийся генеральным секретарём правительства Японии, занял пост премьер-министра в сентябре 2020 года. Его предшественник Синдзо Абэ был вынужден уйти в отставку по состоянию здоровья и в настоящее время Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября этого года. Если его кандидатура будет поддержана на выборах 29 сентября, он возглавит ЛДП на следующие три года.

По данным последних социологических опросов, рейтинг правительства Суги опустился ниже 30% на фоне недовольства населения эффективностью мер против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), совмещающего свой пост с постом главы правительства, состоятся 29 сентября.

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