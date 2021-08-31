Барнаул, 31 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Алтайская прокуратура обеспокоена низким качеством профилактической работы всех уполномоченных органов по защите прав несовершеннолетних от преступных посягательств, получения мер государственной поддержки, выявления и преодоления семейного неблагополучия.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Дети наедине с жестокой реальностью

Как сообщает 31 августа пресс-служба ведомства, количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних остается значительным (1 181), более 15% таких деяний остались нераскрытыми. Увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали дети. Существенно возросло число суицидальных попыток детей.

Прокурорами в их деятельности выявлено более 600 нарушений закона в сфере профилактики, для их устранения внесено 230 представлений, привлечены к дисциплинарной ответственности 264 должных лица.

Напомним, в Алтайском крае проживают 493 тыс. несовершеннолетних, из них 192 тыс. проживают в малообеспеченных семьях, 7 660 — в семьях, находящихся в социально-опасном положении.