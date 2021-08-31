Каир, 31 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся в турне по странам Ближнего Востока, встретился 30 августа с министром военной промышленности Мухаммадом Ахмедом Мурси, с которым договорился укрепить сотрудничество в военно-промышленной области. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе переговоров представитель Южной Кореи высоко оценил расширение оборонного сотрудничества между странами, а также подчеркнул, что оборонная промышленность Южной Кореи может внести вклад в усилия Египта по модернизации своих вооружённых сил.

В свою очередь, Мухаммад Ахмед Мурси высоко оценил оборонные возможности Южной Кореи, а также выразил надежду на расширение сотрудничества в данной сфере в будущем.