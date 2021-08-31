Якутск, 31 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Сложная ситуация в этом году в Якутии с подготовкой скота к зимовке. Из-за засухи план по заготовке сена выполнен только на 70%, силоса — на 40%, сенажа — на 19%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 августа в оперативном штабе региона.

Pixabay.com Сено

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Сено намерены покупать в Забайкальском крае, Амурской и Магаданской области, с регионами заключены предварительные договоры. Республике предстоит приобрести около 137 тыс. тонн сена, 16 тыс. тонн силоса и 12 тыс. тонн сенажа. Самая сложная ситуация с заготовкой кормов — в Томпонском (заготовлено 25%), Усть-Алданском (49%), Чурапчинском (51%) и Оймяконском (61%) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, по сравнению с прошлым годом, травы в Якутии собрали почти на 30% меньше. Глава республики обещал решить эту проблему.