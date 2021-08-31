Белград, 31 августа, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы — 2021. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волейбол

Российские волейболистки одержали победу над командой Белоруссии в матче 1/8 финала со счётом 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23).

В четвертьфинале первенства Европы российские волейболистки встретятся с представительницами Италии.

Ранее на групповом этапе турнира сборная России обыграла Францию (3:1), Азербайджан (3:0) и Боснию и Герцеговину (3:0) и уступила Бельгии (2:3) и Сербии (2:3).