Джакарта, 31 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочим визитом в Чиребон, чтобы рассмотреть вопрос о вакцинации населения против коронавируса, сообщает Antara.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства посетил исламскую школу-интернат, где ознакомился с мероприятиями по вакцинации учащихся против коронавируса. Там президент также с помощью видеоконференцсвязи встретился с учащимися других исламских школах-интернатах.

«Я хочу воочию увидеть, как проводится вакцинация. Во второй половине дня я открою плотину Кунинган», — написал президент Индонезии Джоко Видодо в Twitter.

https://twitter.com/jokowi/status/1432560573959442432

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило продлить на неделю действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.