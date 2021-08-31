Тбилиси, 31 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Возобновить в школах Грузии очное обучение можно будет тогда, когда снизятся темпы распространения коронавируса в стране, а большинство учителей пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщила замглавы минздрава Грузии Тамар Габуния 30 августа на брифинге.

Сергей Алексеев Класс

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Министр отметила, что очное обучение в школах является «желанным» вариантом, а во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют при эпидемии вводить запрет на обучение в школах в последнюю очередь. Но решение об их открытии ещё не принято.

«Если эпидситуация не будет достаточно стабилизирована для обеспечения безопасной школьной среды, конечно, решение в этом отношении не может быть принято, также важен статус вакцинации», — отметила Габуния.

Напомним, в Грузии учебный год начинается 15 сентября. Но в 2020 году из-за пандемии школы в крупных города Грузии учебный год начали с дистанционного обучения. В классы ученики начали возвращаться в октябре.