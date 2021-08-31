Барнаул, 31 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В последний день лета 2021 года в Алтайском крае установилась прохлада (+13 °C), возможны небольшие осадки. Зато первые дни сентября будут преимущественно сухими, теплыми.

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Как сообщают синоптики, порывы северного ветра при этом могут достигать 13 метров в секунду. Такая погода будет способствовать сохранению местами высокой пожароопасности четвертого класса горимости.

Также 1 сентября в предгорьях возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут ночью +3−10°C, днем +15−21°C.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди и град стали потом для объявления штормового предупреждения на Алтае 10 и 11 августа.

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