Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. На отдалённых территориях Югры стартовало досрочное голосование. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа.

Пресс-служба избиркома ХМАО Голосуют вахтовки Югры

Голосование началось 29 августа. Среди избирателей представители коренных малочисленных народов Севера с родовых угодий и работники нефтегазовых кампаний, которые работают вахтовым методом.

Члены участковых комиссий добираются к удалённым участкам Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского и Сургутского районов на автомобилях высокой проходимости, лодках и вертолетах. Отмечается, что общее полётное время составит более 120 часов.

Напомним, в Югре в 2021 году проводятся масштабные выборы депутатов в Госдуму РФ, Тюменскую областную думу, также думу ХМАО и Ханты-Мансийска. Основное голосование пройдёт 17, 18 и 19 сентября 2021 года.