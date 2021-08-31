Москва, 31 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек планируется построить в Приморском крае, который вместе с городом Артемом и столицей региона станет первым краевым городом-миллионником. Об этом 31 августа сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК.

Mil.ru Владивосток

По словам Чекункова, в случае объединения Владивостока, где проживает 600 тыс. человек, с расположенным на расстоянии 38 км от столицы края городом Артемом (население 100 тыс. человек), а также строительства здесь города-спутникв, в который будет привлечено 300 тыс. человек, в Приморском крае появится первый город-миллионник.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», — сказал министр.

«Владивосток должен стать третьим самым привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга», — также уточнил он.

При этом министр по развитию Дальнего Востока и Арктики отметил, что у Владивостока, по его мнению, все есть для того, чтобы стать таким городом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идея появления новых городов в Сибири, высказанная главой Минобороны РФ Сергея Шойгу, представляется очень важной, как и развитие уже существующих городов.