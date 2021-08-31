Москва, 31 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В России новый компактный кроссовер Chevrolet Trailblazer будет продаваться в четырёх комплектациях. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Chevrolet Chevrolet Trailblazer

Самая бюджетная комплектация модели LS будет стоить в России 2 049 000 рублей. Эта версия включает в себя вариатор, передний привод, тканевую обивку салона, электроподогрев передних кресел, а также круиз-контроль и парктроник.

Цена комплектации LT составит 2 180 000 рублей. Такие версии автопроизводитель укомплектовал опцией бесключевого доступа в салон, серебристыми накладками на бамперах, рейлингами, отделкой салона искусственной кожей и адаптивным рулевым колесом. За доплату в 123 000 для комплектации LT также доступен привод 4×4 и девятискоростной «автомат».

Топовые версии Activ и RS имеют одинаковую стоимость — 2 447 000 рублей. За эту цену покупатель дополнительно получит климат-контроль с функцией ионизации воздуха, видеокамеру заднего обзора, светодиодную оптику сзади, а также набор электронных помощников. Данные версии кроссоверов получили привод 4×4 и девятискоростной «автомат».

Ранее тюнинг-компания Lingenfelter Performance Engineering провела премьеру юбилейной версии Chevrolet Corvette, созданную в честь участия модели в гонках на выносливость в Ле-Мане в 1960 году.

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