Абакан, 31 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Хакасии жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 12 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в правительстве региона.

Mos.ru Врач с аппаратом ИВЛ

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Умерли девять женщин (58 лет, 62 года, 65 лет, 67 лет, 75 лет, 79 лет, 81 год, 92 года, 96 лет) и трое мужчин (49 лет, 70 лет и 81 год) с диагнозом COVID-19.

С начала 2021 года в регионе скончались 583 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего в Хакасии выявили 17 813 носителей коронавируса.