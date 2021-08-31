Москва, 31 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В начале недели 30 августа спрос на рисковые активы оставался низким. Трейдеры продолжали анализировать пятничное выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Джексон Хоул, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Он не дал никакого намека на фактические сроки на сокращение покупок облигаций и вместо этого объяснил, что процесс принятия решений будет включать в себя баланс между макроданными и распространением штамма коронавируса «Дельта».

Курс доллара снижался до 73,42 руб. пока основные валюты корректировались, рубль черпал силы от повышения цен на нефть и уплаты налога на прибыль.

По итогам дня рубль незначительно укрепился к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 73,50 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 86,65 руб., фунт/рубль — на 0,09%, до 101,15 руб.

Сегодня, 31 августа, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику. Нефть марки Brent подешевела на 1,85%, до $71,88. Бычий тренд по нефти сохраняется. Снижение вызвано продолжающимся ростом числа заболеваний в Азиатском регионе.

В ближайшее два дня нейтральная динамика для рубля может сохраниться. Причин для резкого ослабления рубля не наблюдается.

На утренней сессии курс доллара снизился до 73,44 руб. На сегодня торговый диапазон остаётся между уровней 73,30−74,00 руб. Сегодня последний день августа. Возможна повышенная волатильность из-за закрытия месячной свечи.

В центре внимания участников рынка остаются данные Американского института нефти и минэнерго США по запасам нефти в стране, а также статистика США (деловая активность в производственном секторе и секторе услуг, рынок занятости).

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