Пермь, 31 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Все родительские собрания в образовательных учреждениях Пермского края должны проходить только в дистанционном формате. Об этом во время во время прямого эфира в Instagram заявила глава краевого минобра Раиса Кассина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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«Не дай бог в какой-то школе будут проходить собрания очно — запрет полный. Как раз для того, чтобы не перемешивать коллективы. Представьте, что придет 30 родителей, все работают в разных местах. Где-нибудь да обязательно есть вирус, и его принесут детям», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае школьные линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и учеников выпускных классов. Торжества пройдут на улице. Присутствие родственников детей допускается при условии соблюдения масочного режима и безопасной дистанции.