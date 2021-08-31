Барнаул, 31 августа, 2021, 08:03 — ИА Регнум. В Алтайском крае стартовала очередная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа. Как сообщает 31 августа пресс-служба правительства региона, на днях край получил более 411 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для взрослых.

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Это российская четырехвалентная инактивированная расщепленная вакцина нового поколения для иммунизации против гриппа, соответствующая всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1), (H3N2) и двух типов В.

Всего в Алтайском крае в рамках национального календаря профилактических прививок в 2021 году запланировано привить более 1 миллиона 399 тысяч человек, в том числе 386 тысяч детей. Это 60% от всего населения региона. Прививочная кампания против гриппа должна быть завершена до 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля 2021 года на Алтае сложилась любопытная ситуация: на фоне выявления десятков новых носителей коронавируса и роста количества больных внебольничной пневмонией (12 772 человека, +19 за сутки) циркуляция вирусов гриппа не установлена.

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