Тайбэй, 31 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. На Тайване при посадке на авиабазе в южном уезде Пиндун за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился истребитель F-16 национальных ВВС. Об этом 31 августа сообщает Центральное информационное агентство острова.

Al Jazeera English Истребитель F-16 ВВС Тайваня

По его данным, пилот истребителя в результате инцидента не пострадал. Самолёт получил незначительные повреждения, которые будут быстро устранены.

Отмечается, что американские F-16 составляют основу тайваньских ВВС. Их экипажи в настоящее время готовятся к намеченным на середину сентября ежегодным военным учениям «Ханьгуан». В том числе — отрабатывают аварийную посадку истребителей на автомобильное шоссе и последующий взлёт.

На вооружении ВВС острова также стоят французские истребители Mirage 2000 и самолёты IDF собственного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель МиГ-21 из состава ВВС Индии разбился на территории штата Раджастхан.