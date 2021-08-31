Уфа, 31 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Три лесных пожара на площади 4,5 га возникло в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Aviales.ru Горящий лес

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Сообщается, что спасателям удалось ликвидировать два лесных пожара на общей площади 210,9 га. При этом в регионе продолжают действовать четыре лесных пожара на общей площади 2513,6 га, из них локализовано два очага лесных пожаров на общей площади 3,6 га.

Отмечается, что в Белорецком районе пока остаются не локализованными два очага лесных пожаров на общей площади 2510 га.

Согласно данным министерства лесного хозяйства региона, в республике зарегистрировано всего 413 лесных пожаров. При этом 186 таких пожаров вспыхнули из-за природных факторов, а 164 лесных пожаров произошли из-за неосторожного обращения людей с огнем. Огонь прошелся в лесах республики по площади 12 328 га.