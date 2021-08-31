Пермь, 31 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Перми могут закрыть фуд-корты и места для развлечений в торговых комплексах. Вопрос обсуждался на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Pixabay.com Торговый центр

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Глава Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев подчеркнул, что ситуация с соблюдением мер безопасности в местах массового скопления людей остается напряженной. В торгово-развлекательных комплексах продолжают выявлять нарушения санитарных требований. Опрос носителей коронавируса, выявленных за неделю, показал, что 84% из них посещали торгово-развлекательные центры и могли быть заражены в них.

Члены оперштаба решили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в торговых центрах и ежедневно проводить жесткий мониторинг на площадках ТРЦ. В случаях, если в них не усилят контроль и не исключат нарушения, оперштаб будет вынужден принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговым центрам и гипермаркетам запрещали работать в выходные дни. Запрет действовал с 5 по 27 августа. Введение такого ограничения преследовало цель — стабилизировать ситуацию с ростом заболевших. Оперштаб заявил, что этого эффекта удалось добиться, а сами торговые центры значительно усилили меры контроля.