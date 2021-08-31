Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам выборочного обследования бюджетов домохозяйств в 2020 года расходы на питание составили 5185 рублей в месяц на члена семьи. При этом горожане тратят 6566 рублей, сельчане — 3150 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Uainfo.org Цены на продукты

«Доля денежных расходов населения на питание в потребительских расходах составила по всем домохозяйствам 36,5%, в том числе в городских 38,1%, в сельских 32,5%», — отметили в службе статистики.

Добавим, что если потребительские расходы домохозяйств республики в целом выросли на 10,1%, то расходы на питание увеличились на 23,8%, в том числе в городской местности на 29% и сельской на 11,2%.

Добавим, что жители городов питаются гораздо разнообразнее сельчан. В их рационе больше фруктов, овощей, в том числе бахчевых, а также молочных продуктов, растительного масла и хлебных продуктов.

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