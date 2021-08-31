Москва, 31 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уверен, что субъекты Дальнего Востока недополучают финансирования из федерального центра и поэтому власти региона не могут в полной мере исполнить обязательства перед людьми, об этом он заявил в интервью РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Методика распределения налогов по стране усреднена, в этом, наверное, была логика, когда она создавалась в начале 2000-х годов. Но тогда Российская Федерация была менее благополучным с финансовой точки зрения государством. Сейчас мы считаем, что бюджет Дальневосточного федерального округа недополучает федеральной поддержки и без нее не может выполнять обязательства перед людьми. Мы, как министерство, ведем последовательную работу, чтобы достичь сбалансированности бюджета, и называем это работой над бюджетной справедливостью», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке планируют построить новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с ним и городом Артемом столица ДФО станет первым городом-миллионником в регионе, рассказал РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.