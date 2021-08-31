Магнитогорск, Челябинская область, 31 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинкой области осуждена мошенница из Волгограда. Ей вменили обман пожилой женщины, сообщает областное управление СКР.

Суд

Приговор вынес Правобережный райсуд. Следователи считают, что эта дама предложила местной жительнице снять порчу и взяла у неё 250 тыс. рублей и золотые изделия на общую сумму 150 тыс. рублей. Мошенница подменила ценные вещи на нарезку из газет и запретила пострадавшей в течение 13 дней открывать пакет, а сама скрылась.

Мошенница целиком возместила ущерб. Тем не менее суд отправил её в колонию общего режима на 3 года и 2 месяца. Было учтено, что ранее её осудили условно за другое преступление.