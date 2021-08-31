Ханты-Мансийск, 31 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Югре во время выполнении пассажирского рейса сообщением Ханты-Мансийск — Выкатное произошёл наезд теплохода «Югорский-8» на скрытое под водой дерево. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Алексей Стратонников ИА Красная Весна Теплоход

Инцидент произошёл с теплоходом «Югорский-8» поздно вечером 29 августа 2021 года на 82,9 км реки Иртыш, возле населённого пункта Тюли.

В результате инцидента теплоход получил повреждения корпуса. Разлива нефтепродуктов не допущено. На теплоходе находилось 11 пассажиров, пострадавших нет. Теплоход «Югорский-8» отбуксирован для осмотра и ремонта в затон владельца АО «Северречфлот» в Ханты-Мансийск.

Сургутская транспортная прокуратура даст оценку действиям должностных лиц Обь-Иртышводпути по надлежащему проведению тральных работ в целях выявления возможных подводных препятствий и их извлечения.