Кемерово, 31 августа, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Кемеровские предприятия, участвующие в национальном проекте «Производительность труда» и внедряющие принципы бережливого производства, всего за полгода добиваются повышения эффективности работы в среднем почти на 30%. Об этом сообщили в правительстве региона.

ИА REGNUM В труде

«На сегодня участниками нацпроекта «Производительность труда» в Кузбассе являются уже 53 предприятия базовых несырьевых отраслей экономики, это крупные и средние компании. Как правило, все они сталкиваются в работе с похожими трудностями — неэффективная логистика, простои оборудования, неправильное распределение труда между сотрудниками, плохо организованная система хранения сырья и материалов. Из-за этого может повышаться себестоимость услуг и продукции, затягиваться время производства, появляться брак, — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко. — Бережливые технологии помогают выявить такие производственные проблемы и их ликвидировать, чтобы работа стала эффективнее».

По данным Федерального центра компетенций, время протекания производственных процессов на производствах сокращается более чем на четверть — на 26%, выработка вырастает на 27%, на 27% снижаются объемы незавершённого производства.

Отмечается, что эти результаты не потребовали от компаний инвестиций и затрат — в рамках нацпроекта все предприятия получают бесплатную помощь экспертов федерального и регионального центра компетенций, они помогают провести аудит и организовать работу по-новому на одном из пилотных участков, это занимает полгода. Далее в течение двух с половиной лет предприятия самостоятельно тиражируют полученный опыт на других производственных участках.