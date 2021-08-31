Самара, 31 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Сто инфекционных коек дополнительно развернули в медучреждениях Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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Этот вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба. За минувшую неделю в регионе было зафиксировано свыше десяти тысяч случаев заражения ОРВИ, что в два раза больше показателя прошлого года. При этом рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах населения.

Отмечается, что на 2,6% за неделю увеличилось число внебольничных пневмоний. Это увеличивает нагрузку на систему здравоохранения области, пояснили в пресс-службе.

«Сейчас количество пациентов на уровне октября-ноября 2020 года. Медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию и углубленную диспансеризацию пациентов после коронавируса. Однако ситуация потребовала принятия решения о пополнении «ковидного» коечного фонда 100 местами в больнице Середавина и 70 — в модульном корпусе психиатрической больницы», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Отмечается, что в настоящее время в госпиталях региона получает лечение 3781 пациент.