Абакан, 31 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 132 носителя SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 августа в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 305 жителей Хакасии. С начала 2021 года в регионе подтверждено 17 813 случаев COVID-19.

Амбулаторно лечатся 2280 ковид-пациентов, в стационарах — 606. К аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа в Хакасии коронавирус выявили у 139 человек.