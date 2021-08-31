Токио, , 07:40 — REGNUM Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри 31 августа встретился в Токио с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. О содержании переговоров Мотэги сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

Джон Керри Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы японского МИД, стороны подтвердили свою солидарность в том, что проблемы изменения климата являются «очень важными вопросами для всего мира». А также обсудили ход подготовки к запланированной в текущем году 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Тосимицу Мотэги «В преддверии конференции сторон COP26 мы намерены вместе с США играть ведущую роль в области усилий по снижению выбросов углекислого газа. Чтобы достичь снижения выбросов, крайне важны передовые технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри в сентябре совершит визит в Китай.

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