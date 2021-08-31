Токио, 31 августа 2021, 07:40 — REGNUM Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри 31 августа встретился в Токио с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. О содержании переговоров Мотэги сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

Джон Керри
Джон Керри
Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы японского МИД, стороны подтвердили свою солидарность в том, что проблемы изменения климата являются «очень важными вопросами для всего мира». А также обсудили ход подготовки к запланированной в текущем году 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«В преддверии конференции сторон COP26 мы намерены вместе с США играть ведущую роль в области усилий по снижению выбросов углекислого газа. Чтобы достичь снижения выбросов, крайне важны передовые технологии».
Тосимицу Мотэги

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри в сентябре совершит визит в Китай.

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