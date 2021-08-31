Токио, 31 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри 31 августа встретился в Токио с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. О содержании переговоров Мотэги сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM
Джон Керри

По словам главы японского МИД, стороны подтвердили свою солидарность в том, что проблемы изменения климата являются «очень важными вопросами для всего мира». А также обсудили ход подготовки к запланированной в текущем году 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

«В преддверии конференции сторон COP26 мы намерены вместе с США играть ведущую роль в области усилий по снижению выбросов углекислого газа. Чтобы достичь снижения выбросов, крайне важны передовые технологии».
Тосимицу Мотэги

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента США Джо Байдена по вопросам климата Джон Керри в сентябре совершит визит в Китай.