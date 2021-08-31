Улан-Удэ, 31 августа, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ в связи с подъёмом уровня реки Селенга зафиксирован выход грунтовых вод в цокольном этаже школы №44. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

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По словам председателя комитета по социальной и молодёжной политике города Светланы Трифоновой, в связи с этим на дистанционный режим отправлены два класса — третий и восьмой.

«289 детей будут обучаться в школе №9 во вторую смену. 1 и 2 этажи школы будут полностью задействованы. Со 2 сентября питание в школе будет организовано в обычном режиме», — отметила она.

В настоящее время специалисты обследуют здание, после чего будет решено об организации учебного процесса, если вода поднимется.