Оренбург, 31 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Оренбурге в 2021 году из 15 пешеходных переходов отремонтируют девять, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Пешеходный переход

Ремонтные работы уже ведутся. Процесс идет согласно запланированному графику.

«Необходимость проведения текущего ремонта была выявлена в ходе ежегодного весеннего осмотра подземных пешеходных переходов с участием представителей управления строительства и дорожного хозяйства администрации города, который прошел в Оренбурге в начале апреля», — сказали в администрации.

В самом критическом состоянии на момент начала работ находился подземный пешеходный переход около остановки «Молодежная» на ул. Чкалова. Как отметил представитель подрядчика, на объекте уже восстановили плиточное покрытие на ступенях, очистили и покрасили внутренние стены и потолки. Осталась фасадная часть.

Ремонт девяти пешеходных переходов обойдется в 4,5 млн рублей. Заместитель начальника городского Управления капстроительства Вероника Тулупчикова проинформировала, что средства выделил губернатор. Ремонтные работы завершат до конца сентября 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, весной прокурор Оренбурга проинспектировал пешеходные переходы и указал муниципальным чиновникам на плачевное состояние объектов и плохую работу мэрии.

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