Чебоксары, 31 августа, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Чувашии для республиканской прокуратуры приобретают три жилых помещения — в Ядрине, Козловке и Яльчиках. Соответствующие извещения о проведении трёх электронных аукционов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

Заказчиком является прокуратура Чувашии. Надзорное ведомство приобретает в государственную собственность три жилых помещения.

Начальная (максимальная) цена трёх контрактов составляет соответственно 2 345 660 рублей, 2 300 000 рублей и 2 185 700 рублей. Итого общие затраты оцениваются в 6 831 360 рублей.

Трёхкомнатную квартиру площадью не менее 63 кв. метров покупают в Ядрине, максимальная цена контракта составляет 2 345 660 рублей. В городе Козловка и селе Яльчики приобретается жильё площадью не менее 64 кв. метров с начальной ценой соответственно 2 300 000 рублей и 2 185 700 рублей.

Заявки завершат принимать 9 сентября.