Самара, 31 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Вакцинация против гриппа начинается с 31 августа в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Med-instrukcia.ru Грипп

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Этот вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

Отмечается, что медицинские организации области уже получили порядка 300 тысяч доз вакцины от гриппа.

«Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области увеличилось число заболевших внебольничной пневмонией.