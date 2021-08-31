Чита, 31 августа, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 63 958, причём 179 из них обнаружили только за минувшие сутки.

MrArifnajafov Реанимация

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Вместе с тем 55 935 пациентов (+212 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1301 человек (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 98 находятся в тяжёлом состоянии (-12 за сутки), 30 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-12 за сутки).

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