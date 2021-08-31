Горно-Алтайск, 31 августа, 2021, 07:29 — ИА Регнум. В Республике Алтай ограничили число участников школьных линеек 1 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на торжественных мероприятиях смогут присутствовать не более 50 человек и только учащиеся 1, 9 и 11 классов.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

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В остальных случаях в День знаний состоятся классные часы без участия родителей. На эти меры власти пошли ради соблюдения эпидемиологической безопасности.

«С декабря 2020 года среди сотрудников образовательных организаций региона проходит вакцинация против коронавирусной инфекции. По последним данным, прививку получили 8125 сотрудников системы образования», — добавили в правительстве.