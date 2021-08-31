Киев, , 07:28 — REGNUM В ситуации вокруг Донбасса должны сложиться «экстраординарные условия», чтобы в Киеве решились перейти в наступление, заявил 30 августа пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Алексей Арестович Цитата из видео на YouTube

По его словам, сейчас силовой сценарий разрешения конфликта киевскими властями не рассматривается.

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора, тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление. Но сами не предусматриваем», — сказал он.

Арестович добавил, что вместо войны на Украине рассматривают политико-дипломатическое урегулирование «одновременно с прокачкой оборонного сектора».

Напомним, киевские боевики в 2014 году в одностороннем порядке начали наступление в Донбассе, объявив контртеррористическую операцию против собственного населения. Официальные лица в Киеве неоднократно заявляли, что война продолжается семь лет. При этом они фактически отвергают план урегулирования ситуации в соответствии с Минскими соглашениями.

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