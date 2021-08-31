Вашингтон, 31 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар, бушующий в американском округе Эль-Дорадо (штат Калифорния), заставил местные власти эвакуировать примерно 30 тысяч человек. Об этом 30 августа сообщил на своем сайте офис калифорнийского губернатора.

Лесной пожар

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Отмечается, что огнем охвачено уже не менее 700 квадратных километров и пламя подбирается к населенным пунктам. В сообщении также говорится о том, что пожар может распространиться на популярную туристическую зону в районе озера Тахо, в связи с чем с указанной территории также ведется эвакуация.

В офисе губернатора предупредили, что огонь угрожает 20 тысячам строений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа на тушение десятков крупных лесных пожаров в Калифорнии были направлены более 13,5 тысячи пожарных.