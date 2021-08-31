Кемерово, 31 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 31 августа, за прошедшие сутки выявлено 175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 174 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Новокузнецк — 35, Кемерово — 28, Междуреченск — 21, Белово — 13, Ленинск-Кузнецк — восемь, Прокопьевск — восемь, Осинники — семь, Киселевск — шесть, Мыски — шесть, Новокузнецкий МР — шесть, Тайга — пять, Таштагольский МР — пять, Яшкинский МО — пять, Анжеро-Судженск — четыре, Калтан — четыре, Краснобродский — два, Полысаево — два, Юрга — два, Гурьевский МО — два, Юргинский МО — два, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Тяжинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 186 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 51 870 случаев заражения коронавирусом, 49 064 человека выздоровели, 1138 пациентов скончались.